Büyükşehir’den balık restoranları otoparkında çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan balık restoranlarının önündeki otoparkta parke taş yenilemesi yapıldı.

İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan balık restoranları, ilçe merkezinde vatandaşların uğrak mekanlarından birisi olarak öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi balık restoranlarının önünde bulunan parke otoparkını eskimesi ve yağışlarda su birikintisi olması nedeniyle yeniliyor. Çalışmalar kapsamında otoparkın parke taşları yenilenirken su birikintilerinin meydana gelmemesi için otoparka su olukları yapıldı.

Eskiyen çim taşı parkelerini kaldırarak, yerine yeni parke taşlarını yerleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 150 metre genişlik ve 5 buçuk metre genişliğe sahip otoparktaki çalışmalarını tamamladı. İzmit bölgesinde oluşan aşırı yağışlarda balık restoranlarının önündeki otoparkta su birikintileri oluşuyordu. Yapılan parke yenileme çalışmaları kapsamında su birikintilerinin oluşmaması için parke taş zeminin eğimi su oluklarına göre ayarlandı.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit kent merkezindeki parkların temizliğini yapıyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Doğu Kışla Parkı’nın günlük temizliğini özverili bir şekilde yapıyor. Yapılan günlük temizlik çalışmasında yaprak temizliği, park içerisindeki havuzun temizliği, mazgal temizliği ve park içerisinde bulunan çeşmelerinde temizlikleri gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca park içerisinde bulunan oyun gruplarındaki kumların temizliğini yapıyor.

KOCAELİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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