Yardım elini uzatan zabıta ekipleri takdir topladı

Kocaeli’nin birçok noktasında gece gündüz görev yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, asli görevlerinin dışında yaptığı çalışmalarla vatandaşların gönlünü kazanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, asli görevi olan vatandaşın huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için özverili çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor. Büyükşehir Zabıta bütün asli görevlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımı, yaralı hayvanlara müdahalesi ve diğer sosyal görevleri ile insanların gönlünü kazanıyor. Zabıta Daire Başkanlığı, 170 zabıta personeli ile il genelinde gece gündüz görev yapıyor. Ekipler hastane, otogar ve diğer birçok yerde düzenli olarak devriye görevinde bulunarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediyor. Bu kapsamda hastaneye gidecek olan veya hastanedeki tedavi sonrası aracı bulunmayan, yaşlı hastalar zabıta araçlarıyla evlerine kadar bırakılıyor. Ekipler gerçekleştirdikleri devre görevlerinde karşılaştıkları kimsesiz vatandaşları Büyükşehir Belediyesi’nin barınma evlerine götürerek, hizmet almasını da sağlıyor.

İnsana yapılan hizmet ile birlikte tüm canlıların yaşam hakkı olduğu ilkesine dayanarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Zabıta ekipleri, yaralı hayvanlara da sahip çıkıyor. Zabıta ekipleri vatandaşların talebi ve devriye nöbetleri sırasında karşılaştıkları kedi, köpek, kuş ve diğer farklı türlerde yaralı hayvanları bulundukları yerden alarak, Kandıra yolu üzerinde bulunan sokak hayvanları geçici bakım evine götürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bakım evine götürülen yaralı hayvanlar, uzman veteriner hekimler tarafından tedavileri yapılıyor. Tedavisi yapılan hayvanlar doğaya salınıyor veya talep olursa sahiplendiriliyor.

KOCAELİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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