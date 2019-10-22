Belen Caddesi’nde yeni düzenleme

– Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi’nin en yoğun trafik akışının olduğu Belen Caddesi’nde düzenleme yaptı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu caddelerde olumsuzlukların önüne geçmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların da talepleri doğrultusunda Yeniyalı Mahallesi’nde trafik akışının en yoğun olduğu caddelerden Belen Caddesi’nde de düzenleme gerçekleştirildi. Araç parklarının engellenmesi amacıyla ekipler tarafından yapılan çalışma ile caddede bölünmüş yol uygulaması hayata geçirildi. Uygulama ile trafik akışı normale dönerken, cadde üzerindeki kasisler de boyanarak sürücüler tarafından daha dikkat çekici hale getirildi.

Öte yandan Körfez Belediyesi temizlik ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve mahallelerde mıntıka temizliği gerçekleştiriyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmalar, sahil kenarlarının temizlenmesi, dere kenarlarında ki yabani ot, çöp ve çeşitli atıkların toplanmasıyla devam ediyor. Mıntıka temizliğinin bitmesinin ardından, süpürme araçları devreye girerek, daha temiz bir Körfez için kentin yollarını süpürüyor.



KOCAELİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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