Gebzeli çocuklar ‘Hazine Adası’nda eğlendi

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– Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için Hazine Adası adlı çocuk tiyatrosunu sahnelendi.

Gebze’de düzenlenen Hazine Adası adlı çocuk tiyatrosu, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Salonu tamamen dolduran çocuklar, tiyatro gösterisi öncesi eğlenceli aktivitelerle zaman geçirdi. Büyük bir dikkatle tiyatro gösterisi izleyen çocuklar hem eğlenip hem de öğrendiler. Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü saat 12.0015.00’de “Dört Kafadar Müzikali” isimli çocuk tiyatrosu sergilenecek. Katılımın ücretsiz olduğu gösteriye tüm Gebzeli çocuklar davetli olduğu ifade edildi.

KOCAELİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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