Oğlu ölünce kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kanser tedavisi gören oğlunun ölümüne dayanamayan baba, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre Karamürsel'de kanser hastalığına yakalanan Ercan Türel, tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



Oğlunun ölüm haberini alan baba Vehbi Türel ise oğlunun ölümüne dayanamayarak dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Kansere yenik düşen Ercan Türel ve oğlunun acısına dayanamayan Vehbi Türel'in cenazeleri Karamürsel Ulu Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, Yalakdere Mahallesi mezarlığında defnedildi.

KOCAELİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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