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Oğul sabah, acı haberle rahatsızlanan babası akşam öldü

DHA

KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, Ercan Türel´in (46) kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrenen babası Vehbi Türel (80) de hayatını kaybetti.

KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, Ercan Türel´in (46) kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrenen babası Vehbi Türel (80) de hayatını kaybetti.
Karamürsel´de yaklaşık 4 yıldır pankreas kanseri hastalığıyla mücadele eden Ercan Türel, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. Vehbi Türel oğlunun acısına dayanamayarak aynı gün akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Aynı gün yaşamlarını yitiren Ercan Türel ve babası Vehbi Türel´in cenaze namazları bugün Karamürsel Ulu Camii´nde öğle namazı sonrası kılındı. Cenazeye yaşamını yitiren Ercan Türel´in eşi Gülseren Türel, kayınvalidesi Kadriye Türel ile çocukları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Yalakdere Köy Mezarlığı´nda toprağa verildi.

KOCAELİ

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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