Oğul sabah, acı haberle rahatsızlanan babası akşam öldü

KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, Ercan Türel´in (46) kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrenen babası Vehbi Türel (80) de hayatını kaybetti.
Karamürsel´de yaklaşık 4 yıldır pankreas kanseri hastalığıyla mücadele eden Ercan Türel, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. Vehbi Türel oğlunun acısına dayanamayarak aynı gün akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Aynı gün yaşamlarını yitiren Ercan Türel ve babası Vehbi Türel´in cenaze namazları bugün Karamürsel Ulu Camii´nde öğle namazı sonrası kılındı. Cenazeye yaşamını yitiren Ercan Türel´in eşi Gülseren Türel, kayınvalidesi Kadriye Türel ile çocukları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Yalakdere Köy Mezarlığı´nda toprağa verildi.
KOCAELİ
22 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:47
- GÜNEŞ 07:11
- ÖĞLE 12:50
- İKİNDİ 15:48
- AKŞAM 18:18
- YATSI 19:38