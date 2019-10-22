Oğul sabah, acı haberle rahatsızlanan babası akşam öldü

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KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, Ercan Türel´in (46) kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini öğrenen babası Vehbi Türel (80) de hayatını kaybetti.

Karamürsel´de yaklaşık 4 yıldır pankreas kanseri hastalığıyla mücadele eden Ercan Türel, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karamürsel Devlet Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. Vehbi Türel oğlunun acısına dayanamayarak aynı gün akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Aynı gün yaşamlarını yitiren Ercan Türel ve babası Vehbi Türel´in cenaze namazları bugün Karamürsel Ulu Camii´nde öğle namazı sonrası kılındı. Cenazeye yaşamını yitiren Ercan Türel´in eşi Gülseren Türel, kayınvalidesi Kadriye Türel ile çocukları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Yalakdere Köy Mezarlığı´nda toprağa verildi.

KOCAELİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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