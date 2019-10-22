Hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı

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- İZMİT'te, 'hırsızlık' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan yargılamaları biterek, hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi takibe aldı. 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 23 suçtan aranan O.Ö. (23), 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.Y. (35), 4 yıl hapis cezası olan S.D. (34) ve aranması bulunan F.E.'nin (34) saklandığı yerleri tespit eden ekipler, baskın düzenledi. Operasyonda 4 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



KOCAELİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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