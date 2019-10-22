Hafta sonu \u0130zmit\u2019i ziyaretinde verdi\u011fi s\u00f6z\u00fc tutan \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu, \u0130stanbul da da\u011f\u0131taca\u011f\u0131 s\u00fctlerin bir k\u0131sm\u0131n\u0131 \u0130zmitli \u00fcreticilerden alacak. Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta sonu \u0130zmit\u2019i ziyaret eden \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu, \u0130zmit\u2019e verece\u011fi destek s\u00f6z\u00fcn\u00fc tuttu. Buna g\u00f6re \u0130stanbul Halk S\u00fct kapsam\u0131nda da\u011f\u0131t\u0131lacak s\u00fctlerin bir k\u0131sm\u0131 \u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcrriyet\u2019in katk\u0131s\u0131 sonucu \u0130zmitli s\u00fct \u00fcreticisinden sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klara ba\u015fland\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta \u0130zmit\u2019te b\u00fcy\u00fck bir co\u015fkuyla kar\u015f\u0131lanan ve \u0130zmit\u2019e destek s\u00f6z\u00fc veren \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu, \u2018Halk S\u00fct projesi kapsam\u0131nda da\u011f\u0131t\u0131lacak s\u00fctleri \u0130zmitli s\u00fct \u00fcreticisinden almak i\u00e7in talimat\u0131n\u0131 verdi. \u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet de bu konuyla ilgili \u00f6nceki ak\u015fam bir planlama toplant\u0131s\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Toplant\u0131ya Kocaeli Ziraat Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Yusuf Karaaslan, Dam\u0131zl\u0131k S\u0131\u011f\u0131r Yeti\u015ftiricileri Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Cemil G\u00fclfem, Kocaeli Kasaplar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Rasim \u00d6zkul, \u0130zmit Belediye Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Dilek Yal\u00e7\u0131n ve Cem G\u00fcler, Koordinat\u00f6rler Hakan \u00d6zkum ve Sercan Al, \u0130zmit Belediyesi Meclis \u00fcyesi \u00c7etin Sar\u0131ca, Ziraat M\u00fchendisi P\u0131nar Atabay ve birim sorumlular\u0131 kat\u0131ld\u0131. Toplant\u0131da konu\u015fan \u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu\u2019nun ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi ziyarette ald\u0131\u011f\u0131 destek s\u00f6z\u00fcn\u00fc hat\u0131rlatarak, \u201cEkrem Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ziyaretinde \u0130zmit Belediyesine destek verece\u011fini, tam bir dayan\u0131\u015fma i\u00e7inde olaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 belirtti. Kendisi sadece \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinin de\u011fil, t\u00fcm belediyelerin hizmet anlam\u0131nda g\u00fc\u00e7lenmesini istiyor. Biliyorsunuz Ekrem Ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n \u0130stanbul\u2019da bir \u2018Halk S\u00fct\u2019 projesi var. Biz de kendisiyle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck ve s\u00fctlerin \u0130zmitli s\u00fct \u00fcreticilerinden al\u0131nabilece\u011fini ifade ettik. Bize gayet olumlu yakla\u015ft\u0131 ve \u0130stanbul i\u00e7in kullan\u0131lacak s\u00fctlerin bir k\u0131sm\u0131n\u0131 \u0130zmitli \u00fcreticilerden al\u0131nabilece\u011fini s\u00f6yledi. Biz de hemen planlama i\u00e7erisinde girdik\u201d dedi. Konu\u015fmas\u0131na devam eden \u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcrriyet, \u201c\u0130stanbul\u2019da da\u011f\u0131t\u0131lacak s\u00fctlerin bir k\u0131sm\u0131n\u0131n \u0130zmit\u2019ten al\u0131nmas\u0131, \u0130zmitli \u00fcreticilerimizi de g\u00fc\u00e7lendirecektir, b\u00fcy\u00fck bir katk\u0131 sa\u011flayacakt\u0131r. Ekrem Ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n da \u0130zmit\u2019e verdi\u011fi destek s\u00f6z\u00fcn\u00fc \u00e7ok h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde tutmas\u0131na \u015fa\u015f\u0131rmad\u0131k. Yerel y\u00f6netimlerin g\u00fc\u00e7l\u00fc olmas\u0131n\u0131n, dayan\u0131\u015fmayla m\u00fcmk\u00fcn olaca\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok iyi biliyor. Daha pek \u00e7ok konuda Ekrem Ba\u015fkan\u0131m\u0131zla birlikte hareket edece\u011fiz. Bundan en \u00e7ok yarar\u0131 da de\u011ferli \u0130zmitliler g\u00f6recek. Bu sadece bir ad\u0131m. \u0130leriki tarihlerde birlikte pek \u00e7ok projede birbirimize destek olaca\u011f\u0131m\u0131za olan inanc\u0131m tamd\u0131r. \u0130zmitli s\u00fct \u00fcreticisinin de \u0130stanbul halk s\u00fct projesinde bir eme\u011fi olaca\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. Hep beraber daha g\u00fczel g\u00fcnlere y\u00fcr\u00fcyece\u011fiz\u201d diye konu\u015ftu.