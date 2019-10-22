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3. Kartepe Zirvesi, ‘Mutlu şehircilik” temasıyla başlıyor Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir ...

İHA

Türkiye ve yurt dışından birçok akademisyen, araştırmanın katılımı ile gerçekleştirilecek Kartepe Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz sadece şehirleri değil, gelecekte mutlu olmak için neler yapmamız gerektiğini şapkamızı önümüze koyup düşünmek için bu toplantıyı düzenliyoruz” dedi.

Yurt içi yurt dışı pek çok akademisyen, siyasetçi, yazar, kültürsanat insanı, iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Kartepe Zirvesi başlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan zirve, 2527 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teması “Şehircilik ve Mutlu Şehir” olarak belirlenen zirven ve açılış konuşmasını Emine Erdoğan’ın yapacağı zirvenin açılışında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BM Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kamuoyuna hitap edecek. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda entelektüelin konuşacağı zirveye, Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın belediye başkanı aynı zamanda metrobüsün mucidi olarak kabul edilen Enrique Penalosa da katılacak.

Zirve düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı
Şehircilik ve geleceğin şehirleriyle ilgili sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla masaya yatırılacağı ve üç gün sürecek zirvenin tanıtım toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde bugün gerçekleştirdi. Toplantıya Büyükakın’ın yanı sıra, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Büyükakın ve rektörler, zirvenin içeriği ve amaçları hakkında önemli bilgiler aktardı. Büyükakın, yaptığı konuşmada Kültür Kenti Vakfı Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Futurist Cem Kınay, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, İKSV GENEL MÜDÜRÜ Görgün Taner, GELARD Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Pamir gibi birçok ismin zirvede konuşmacı olarak yer alacağını ifade etti.

“Kocaeli’nin bu toplantıya ev sahipliği yapmasını hak ettiğini düşünüyorum”
15 panelkonferans, 13 akademik oturum, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu çalıştayın düzenleneceği zirve kapsamında; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültürsanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatında yaşam kalitesini doğrudan belirleyen alanlarla ilgili sorunların bilim insanları ve uzmanlar tarafından ele alınacağını kaydeden Büyükakın, “Şehrimiz bu tarz toplantılara merkez olabilecek, festivaller, sempozyumlar düzenlenebilecek bir şehir. Yıllardır üniversitelerle yürüttüğü çalışmalar göz önüne alındığında aslında Kocaeli bir fırsatlar şehridir. Büyük metropollere yakınlığı ve kendisinin de bir metropol olması göz önüne alındığında ben Kocaeli’nin bu toplantıya ev sahipliği yapmasını hak ettiğini düşünüyorum. Bundan önce 2 tane daha zirve yapıldı. Bunlardan birisi darbeler, diğeri göçtü. Bu zirvelerde de bu konular tartışıldı. Bu zirvede de yerel ve ulusal boyutlarıyla bu sefer şehirleri konuşacağız” dedi.

“Şapkamızı önümüze koyup düşünmek için bu toplantıyı düzenliyoruz”
Zirvenin önemine dikkat çeken Büyükakın, “Altını çizmek istiyorum. Aslında biz sadece şehirleri değil, dünyayı, aynı zamanda insanlığın geleceğini, geleceğe dair meselelerimizi, gelecekte mutlu olmak neler yapmamız gerektiğini şapkamızı önümüze koyup düşünmek için bu toplantıyı düzenliyoruz. Çok güzel bir organizasyon hazırlandı. Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte çok ciddi yetkin katılımcılar toplantıya iştirak edecekler. Ben bu toplantının düzenlenmesine katkı sağlayan başta üniversitelerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Biz aslında şehirleri inşa ederken o taş, toprağın arasında kendimizi de inşa ediyoruz. Sayılara bakarsak şehirlerde kendimize inşa ettiğimiz yaşama dair daha çok düşünmeli, daha fazla felsefe yapmalıyız. Çünkü bu mevzular derin düşünülmesi, akademik titizlikle çalışılması gereken meseleler. Bugünden yarına güçlü bir tasavvurumuz olmadan, yarını inşa etmek için gerçekleştirdiğimiz her çaba kendimize hapishaneler inşa edilmesi ile sonuçlanıyor. Aslında taş ve toprağın arasına kendimizi hapsediyoruz” diye konuştu.

“Dünyadaki bütün araştırmacıları, Kocaeli’ye davet ediyorum”
Araştırmacı ve akademisyenleri, Kocaeli’ye davet eden Büyükakın, “Bu meseleler ciddi meseleler. Bunlara Türkiye’den, Kocaeli’den söylenecek sözümüz var diyoruz. Önümüzdeki süreçte Kocaeli bu tür iddiaların merkezi olacak diyoruz ve bunu iddia ediyoruz. Kocaeli, üniversiteler için, üniversitelerin insanlığa ve geleceğe faydalı olmaları, çalışmaları için bir merkez olacak. Üniversitelerimizi Kocaeli’ye davet ediyoruz. Araştırmacılarımızı, uygulamacılarımızı Kocaeli’ye davet ediyoruz ve diyoruz ki bütün bu çabalarınız burada karşılık bulur. İnsanlığa söyleyecek sözleriniz varsa biz sonuna kadar bunlara destek oluruz ve geleceği sizlerle birlikte inşa etmek için elimizden gelen bütün imkanları seferber ederiz. Türkiye’yi, dünyadaki bütün araştırmacıları, Kocaeli’ye insanlığın iyiliği için güzel çalışmalar yapmaya davet ediyorum. Bu zirve ile bu ses daha güçlü duyulacak” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Büyükakın’ın konuşmasının ardından toplantıya katılan rektörler konuştu. Yapılan konuşmaların ardından toplantı, basın mensuplarının sorularının cevaplanması ile son buldu.

KOCAELİ

22 Ekim 2019 Salı

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