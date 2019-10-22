Çocuklar halı saha istedi, başkan talimatı verdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların isteği üzerine Çağdaşkent mesire alanında halı saha yapılması için talimat verdi.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akse Mahallesi’nde yaşayan çocuklarının halı sahanın yapımı için talimat verdi. Çocukların hem spor yapabileceği hem de güzel vakit geçirebileceği bir tesisi inşa etmenin çok önemli olduğunu belirten Çiftçi, bölgede yaşayan çocukların önemli bir eksiğinin giderileceğine söyledi. Gençleri spora teşvik etme adına çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çiftçi, Çayırova’yı spor kenti yapmak için projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
KOCAELİ
22 Ekim 2019 Salı
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