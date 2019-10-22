2 zihinsel engelli çocuk annesine belediyeden yardım eli

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 zihinsel engelli çocuğu ile harabe evde yaşam mücadelesi anneyi ziyaret eden İzmit Belediyesi ekipleri, ailenin yeni eve taşınması sürecince her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yaşayan 51 yaşındaki Nermin Kutlu’nun 26 yaşındaki Sercan ve 16 yaşındaki Emre isimli iki oğlu da doğumlarından 15 gün sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuğunda geçirdikleri rahatsızlık nedeni ile zihinsel engelli oldukları tespit edildi. 2 çocuğunu da zor şartlarda büyüten anne Nermin Kurtlu, geçtiğimiz yıl diyaliz hastası olan eşini kaybetti. 2 çocuğu ile yıkılmaya yüz tutmuş olan evde yalnız kaldı. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan anne bir yandan kapıları kırık, çatısı su damlayan evde yaşam mücadelesi veriyor. Zor durumda olan Kutlu’ya ev sahipleri engelli çocuğu olduğu için evlerini kiralamak istemiyor.

KOCAELİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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