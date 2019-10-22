Gebze'de iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde biri çocuk 2 kişiyi yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fırat D. (38) ile A.Ş.'nin (14) farklı tarihlerde silahla yaralanmasına ilişkin aranan şüpheli Mahsun D.’nin (22) Darıca'da olduğunu tespit etti. Şüphelinin aracını takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla Mahsun D.’yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, iki kişinin yaralanması olaylarında kullanılan tabanca ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Mahsun D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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