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Çikolata kisti kadınların yaşam kalitesini etkiliyor

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bertan Akar, üreme çağındaki kadınların yüzde 10'unu etkileyen çikolata kistinin kadının yaşam kalitesini önemli derecede etkilediğini belirtti.
Endometriozis, yumurtalıklarda çikolata kistleri olarak bilinen, nedeni tam olarak belirlenemeyen üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unu etkileyen ve sık karşılaşılan jinekolojik hastalıklardan biri olarak biliniyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bertan Akar, nadiren de menapoz sonrası görülen hastalık hakkında bilgiler verdi. Dr. Akar, "Endometriozis, yumurtalıklarda çikolata kistleri olarak bilinen nedeni tam olarak belirlenemeyen üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unu etkileyen ve sık karşılaşılan jinekolojik hastalıklardan biridir. Nadiren de postmenapozal dönemde (menapoz sonrası) görülmektedir. Endometriozis, endometrium dokusunun (rahim içi duvar) uterin kavite dışına yerleştiği, inflamatuar (iltihap) süreçlere neden olan ilerleyici bir hastalıktır. En sık pelvik (kasık veya alt karın bölgesi) organlara ve peritona (karın zarı) yerleşerek, ağrı ve infertiliteye (kısırlık) neden olmaktadır. Ancak hastalık nadiren pelvisten uzak bölgelerde de (akciğer, beyin, kas dokusu, böbrek) görülebilmektedir" dedi.

"Ağrılı ilişki ve adet görme en önemli belirtileridir"
Hastalığın tedavisinde kullanılan medikal, cerrahi ve alternatif yöntemler hakkında da bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Bertan Akar, "Endometriozis, yaygın belirtileri pelvik ağrı (kasık veya alt karın bölgesi) dismenore (ağrılı adet görme), disparoni (ilişki sırasında ağrı) ve infertilite (kısırlık) olan ilerleyici bir hastalıktır. Endometriozisin semptomları, kadının iyilik halini ve yaşam kalitesini önemli derecede etkiler. Endometriozisin tanılanması, fiziksel değerlendirme, detaylı jinekolojik öykü ve tanısal laparoskopi ile yapılmaktadır. Hastalığın tedavisinde kullanılan medikal, cerrahi ve alternatif yöntemler semptomların rahatlatılmasını amaçlamaktadır. Endometriozisin yönetimi multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir. Hastalığın ilerlemesinin önlenmesinde, ağrının yönetiminde ve kişinin sağlığının düzeltilmesinde multidisipliner yaklaşım önemli rol oynamaktadır" diye konuştu.

KOCAELİ

23 Ekim 2019 Çarşamba

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