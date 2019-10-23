İzmit’te metruk binalar yıkılmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi, mahallerde kullanılmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve çevrede yaşayan vatandaşlar için rahatsızlık oluşturan metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

İlçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binalar Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak kötü görüntüler ortadan kaldırılıyor.

Encümen kararıyla

Yapılan yıkımlar kapsamınsa son olarak İzmit Tavşantepe Mahallesi Güvenlik Sokak No:17 adresinde, 406 ada 21 parselde Hayriye Sıvakçı’ya ait metruk yapının yıkım işlemi tamamlandı. İmar Kanunun 3194 sayılı 39.maddesine istinaden Encümenin 09.10.2019 tarih ve 617 sayılı kararı ile yapılan yıkımla mahallede bulunan kötü görüntü ortadan kaldırılmış oldu.

Tehlike arz ediyor

Metruk binaların, görüntü kirliliğinin yanı sıra madde bağımlılarının da barınma amacıyla tercih ettikleri alanalar olduğunu ve bu sebeple yıkılmasının önemli olduğunu belirten belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum vatandaşların şikâyetlerine neden oluyor. Bizde vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz” dediler.

KOCAELİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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