Gebzeli çocuklar ‘Hazine Adası’nda eğlendi

– Muhtarlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Muhtarlarımızı bir çözüm ortağı, bir paydaş, bir yoldaş ve bir arkadaş olarak görüyoruz” dedi.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Muhtarlar Günü” nedeniyle düzenlenen programda Kocaeli’deki muhtarlar il protokolü ile bir araya geldi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da yer aldığı programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, ilçe kaymakamları, siyasi, ilçe belediye başkanları, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe, ilçe muhtar dernek başkanları ve 12 ilçeden gelen muhtarlar katıldı.

Muhtarlar adına Darıca Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Aytul Er’in teşekkür konuşmasının ardından kürsüye gelen Başkan Büyükakın, “Muhtarlarımızın yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Biz sizi çözüm ortağı, bir paydaş, bir yoldaş ve bir arkadaş olarak görüyoruz. Her aşamada sizlerle beraber çalışmak bizlere büyük bir gurur veriyor. Sizler özellikle yerelde demokrasinin vaz geçilmez yapı taşlarından, demokrasinin en önemli yönetsel organlarından bir tanesisiniz. Dolasıyısıyla sizlerle beraber çalışmak, çözüm arayışlarımızı sizlerle beraber yapmak, çözüm için çalışırken sizin fikirlerinizi almak bizlerin gerçekten yol göstericisidir” dedi.

Muhtarların, yönetim kademesi olarak vatandaşa en yakın olanlar kademe olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Şimdiye kadar çok güzel çalışmalar yaptık. Önümüzdeki süreçte de inşallah bu birlikteliğimiz devam eder. Sizlerin varlığınız bizim daha doğru adımlar atmamıza, daha güzel şeyler yapmamıza hep birlikte mutlu bir şehir inşa etme çabamıza katkı sağlamaya devam edecektir. Bizim sahada gözen gözümüz işiten kulağımız olun istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her defasında bizlerle yaptığı her toplantıda muhtarlarımıza önem vermemiz gerektiği konusunu bize tavsiye ediyor. Bize bu konuda uyarılarda bulunuyor. Dolayısıyla sizlerin bu manada da bizler için son derece önemli olduğunuzu, birlikte yönetmemizin çok kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, muhtarlar gününüzün tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Aksoy ve Başkan Tahir Büyükakın tarafından muhtarlara plaket takdim edildi.

