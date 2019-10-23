Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri bu özel sergiye başladı

– İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk serginin açılışı gerçekleşti.

İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk sergisinin açılışı gerçekleşti. Nicomedia Lions Kulübü’nün paydaş olarak dâhil olduğu sergide ilk günden ilgi yoğun oldu. Türk paralarının üzerindeki Atatürk imzalarını çizen 19902005 yılları arasında dolaşıma çıkan banknotlarda bulunan Atatürk Portresi gravürlerini yapan gravür sanatçısı Şükrü Ertürk’ün “Ata’nın izleri” gravür sergisi İzmit Belediyesi’nin Cumhuriyet Parkı’nda bulunan sanat galerisine İzmitlilerin görüşüne çıktı.

26 Ekim’e kadar devam edecek serginin açılışına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut, Dilek Yalçın, Nicomedia Lions Kulübü Başkanı Ümit Tezgiden, gravür sanatçısı Şükrü Ertürk ve vatandaşlar katıldı. Başkan Hürriyet sergiyle ilgili olarak, “Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde bu özel sergiyi 26 Ekim’e kadar gezebilir, Türk Liramızın birbirinden güzel gravürlerini görme fırsatı yakalayabilirsiniz” dedi.

Gravür sanatı geçmişi çok eski yıllara dayanmaktadır, Metal, taş, tahta üzerine oynama tekniğini kullanarak yapılan ve kağıda aktarılan sanat, yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Resim sanatı ortaya çıkmadan gelişen ve eski yaşantıları belgeleyen gravür, duyguları geçmiş yaşam ve mekânları günümüze taşıyacak eserler bırakmıştır. Bu kapsamda ünlü gravür sanatçısı Şükrü Ertürk’ün, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü konu olarak “Ata’nın izleri” adlı gravür sergisi İzmit’te büyük ilgi gördü.



KOCAELİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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