Kaldırım işgallerine izin yok

– Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hatalı parklanmalara izin vermiyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırımları işgal ederek yayaların geçişine engel olan araçlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Tütünçiftlik bölgesinde önceki gün çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ağadere, Tuğrul ve ara caddelerde kaldırımları işgal eden araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Cadde üzerinde kaldırım üzerine park eden ve kaldırım iniş çıkışlarında yayaların yaşam alanlarını ihlal eden araçlar kaldırıldı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Körfez’in dört bir noktasında çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların da bu tür durumlarda Körfez Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak bilgi vermeleri istendi.



KOCAELİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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