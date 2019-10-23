Körfez’de üç mahallede eş zamanlı asfaltlama

Körfez Belediyesi ekipleri üç mahallede eş zamanlı asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelindeki bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler son olarak Yeniyalı, Kuzey ve Hacı Osman Mahallesi’nde eş zamanlı çalışma gerçekleştirdi. Ekipler ilk olarak Yeniyalı Mahallesi’nde Kara Sokak ve Çiçek Sokak’ta daha önce tespiti yapılan noktalara asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar memnun

Ekipler daha sonra Kuzey Mahallesi ve Hacı Osman Mahallesi’nde çalışma yürüttü. Bozuk olan yollar makineler tarafından kazıldı, yerine yeni asfalt atıldı. Ekipler tespit ettikleri noktalar dışında muhtar ve vatandaşların kendilerine gösterdiği noktalara da ekipler tarafından müdahalede bulunuldu.

Çalışmalar sürecek

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “Asfalt ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çağrı merkezine vatandaşlar tarafından bildirilen ve bizlerin tespit ettiği noktalara yönelik mahalle mahalle belirli periyot çerçevesinde müdahale ediliyor” diye konuştular.

KOCAELİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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