Dört ilçede paralı binişler kaldırılıyor

Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerindeki halk otobüslerine paralı binişler 1 Kasım Cuma günü itibariyle kaldırılacak.

Kocaeli genelinde hizmet veren toplu taşıma araçları, 2009 yılından itibaren kademeli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin elektronik ücret toplama sistemine geçmeye başladı. KentKart sistemine geçişle birlikte kademeli olarak paralı binişler kaldırıldı ve bu gün itibariyle araçların yüzde 90’ı da bu sistemi kullanmaya başladı. İzmitDerince ve Körfez ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında paralı binişler daha önce kaldırılmıştı, 01 Kasım Cuma gününden itibaren de Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KentKart sistemine geçiş yaptıktan sonra araçlardaki nakit paralı binişler kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. İzmitDerince ve Körfez ilçelerinde uygulanmaya başlayan sistem 1 Kasım 2019 Cuma gününden itibaren de GebzeDarıcaDilovasıÇayırova ilçelerinde de hizmete tamamen geçecek. 1 Kasım Cuma gününden itibaren vatandaşlar, bu ilçelerden toplu taşıma araçlarına bindiklerinde KentKart kullanacak. Uygulamada toplu taşıma araçlarını para ile biniş yapmak isteyen vatandaşlar, araç içerisinde şoför kartıyla normal kartlı biniş ücretine ilave 1 TL fark ödeyerek toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilecek.

KOCAELİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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