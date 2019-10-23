Tarihi Demirciler Konağının çevresi düzenlendi

– Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen sene rekonstrüksiyon çalışması ile yenilenen Dilovası Demirciler Konağı’nda, çevre düzenlemesi yapıldı.

Tarihi mekan ve yapılara sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yapıların çevre düzenlemelerini de ihmal etmiyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen sene rekonstrüksiyon çalışması ile yeniden inşa edilen Dilovası Demirciler Konağı’nda çevre düzenlemesi yaptı.

Çalışmalar kapsamında Demirciler Konağı bahçesinin her zaman yeşil kalabilmesi için otomatik sulama sistemi kuruldu. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen özverili çalışmalarda konağın bahçesine çim serimi gerçekleştirildi.

KOCAELİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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