Gebzespor’da teknik direktör ve 12 yönetici istifa etti

Geçtiğimiz sezon 3. Ligde tutunamayarak Bal Ligi’ne düşen Gebzespor’da teknik direktör Tuncay Soyak ile başlayan istifa depremi devam etti. 12 kulüp yöneticisi, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 3. Ligde tutunamayarak yeniden Bal Ligi’ne düşen Gebzespor, ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlikle 9 puan aldı. Beşinci haftanın sonunda kulüp başkanıyla uyumsuzluk yaşadığı gerekçesiyle istifa eden teknik direktör Tuncay Soyak’ın kulüple yollarının ayrılmasının istifa depremi yaşandı. Soyak’ın istifasının ardından toplanan yönetim kurulu toplantısında 12 yönetici istifa ettiğini belirtti. Teknik Direktör Tuncay Soyak ile aynı sebepten dolayı istifa ettiklerini belirten kulüp yöneticileri, “Gebzespor içerisinde Başkan Hüseyin Deniz ile yaşadığımız uyumsuzluk ve fikir ayrılığından ötürü yönetim kurulu görevlerinden istifa etmiş bulunuyoruz” dediler.

Gebzespor’da istifa eden yöneticiler şöyle; Ömer Kamacı, Avni Genç, Oğuz Öktem, Yasin Bozkara, Erdal Ayaydın, Erdal Bal, Hakan Nedim Malkoç, Gültekin Duman, Eşref Yılmaz Kaya, Recep Yıldız, Halil İbrahim Yıldırım, Mustafa Yarımbaş.

KOCAELİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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