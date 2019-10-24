Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi mevsim şartlarına bağlı olarak yüzde 30'a düştü.

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 30 oranına düştü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 15 milyon 170 bin metreküp olarak ölçüldü. Önümüzdeki ay başlayacak yağışlarla birlikte su seviyesinin tekrar yükseleceği belirtildi.



KOCAELİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.