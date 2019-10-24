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Şehir Tiyatroları iki yıl boyunca sahnelenecek oyunları anlattı

İHA

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının açılış töreninde Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek bir sonraki sezonun tanıtımını yapıldı.

Şehir Tiyatroları iki yıl boyunca sahnelenecek oyunları anlattı

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının açılış töreninde Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek bir sonraki sezonun tanıtımını yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 20192020 sezonuna Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’nde düzenlenen muhteşem bir ön gösterim gecesi ile başladı. “Macbeth” isimli oyunla yeni sezonun açılışını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, 20192020 ve 20202021 sezonları tanıtımının yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk defa şehir tiyatroları açılış gününde tiyatro severlere bu sezon ve gelecek sezon hakkında bilgiler veren Sigalı, Ormanya Müzikali, sosyal sorumluluk projeleri ile gösterime girecek oyunların konuları hakkında bir konuşma yaptı.
Konuşmasına Büyükşehir Şehir Tiyatroları olarak ürettikleri sosyal sorumluluk projelerini anlatarak başlayan Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Sosyal sorumluluk projelerimizden ilki tiyatro okuludur. Okulumuzda bu sene il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle ortak projeler üreterek tiyatroyla ilgili eğitmenlerimizi tiyatro okuluna davet edeceğiz. İl Milli Müdürlüğümüzün bizlere işaret ettiği okullardan tiyatro eğitmenlerimiz okulumuza gelecek ve sahne tasarımı, metin çözümleme, role hazırlık, reji gibi dersleri öğrenecek. Eğitmenlerimiz daha sonra okullarında öğrencilere öğrendiklerini öğretecek. Belki biz bir eğitmene öğreteceğiz ama onlar 100 belki de 1000’lere öğrendiklerini öğretecek” dedi.
“Hazır gençlerden başlamışken onlar için ‘Kim Korkar Sınavdan’ diye bir proje ürettik” diyerek konuşmasına devam eden Genel Sanat Yönetmeni Sigalı, “Bu projede Kocaeli’ye bağlı tüm lise öğrencilerimizin üniversite sınavı öncesi, sınav stresi yönetimi ve gelecek kaygıları konusunda eğitmek, eğlendirmek ve böyle bir oyunla onları karşılamak istedik. Nisan ayında üniversite sınavından önce yeni açılacak olan Kongre Merkezimizde de tüm lise son sınıf öğrencilerimizin izlemesi için davet edeceğimiz bir projemiz olacak” diye konuştu.
En önemli projelerden birinin ‘Yazarlık Atölyesi’ olduğunu belirten Aydın Sigalı, “Türk tiyatrosunun en önemli sorunlarından birisi de yazarlık. Bu anlamda açacağımız Yazarlık Atölyesi’nde ülkece bilinen senarist, yazar ve yönetmen Coşkun Irmak, bizlere eşlik edecek. 3 kategoride eleme usulüyle atölyemizde bizlerle olacak kişiler seçilecek. Atölyemizin çalışması ile birlikte bu çatı altında farklı projelere yelken açacağız. Bu projelerden ilki ‘Ormanya Müzikali’ olacak. Genç arkadaşlarımız masal odasında 36 yaş grubu miniklere oyunlar oynayarak masallar anlatacak. Daha sonra bu masal odaları kendisini kukla odalarına dönüştürecek ve sonunda da ziyaretçileri Ormanya Müzikali ile buluşturacak” şeklinde konuştu.
Ormanya Müzikali’nin Ormanya’da sahneleneceğini belirten Sigalı, “Dünyaca ünlü tasarımcıları ve yönetmenleri buraya çağıracağız. Sadece ülkemiz içinden değil diğer ülkelerden de insanlar bu projeyi görmeye gelecek. Normalde bizler sezonumuzu Mayıs ayında kapatıyoruz ama bu sene çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ormanya Müzikali’nin prömiyerini 1 Temmuz 2020 tarihinde yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
20192020 sezonunu W. Shakespeare’in yazdığı ‘Macbeth’ oyunu ile açtıklarını dile getiren Aydın Sigalı, Ekim ayında Macbeth, Kasım’da ‘Günün Çorbası’ adlı Broadway Müzikali, Aralık ayında ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı çocuk oyunu, 2020 yılının Ocak ayında ise ‘Ay Carmela’, Şubat’ta ‘Vişne Bahçesi’, Mart’ta ’80 Günde Devri Alem’ daha sonra ise ‘Don Kişot’, ‘Molly S.’ ve ‘Buda Geçer Yahu’ adlı oyunların sahneleneceğini söyledi. Sigalı son olarak okuma tiyatrosunun ayda bir gün huzur evleri ve derneklere gideceğini ifade ederek desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

KOCAELİ

24 Ekim 2019 Perşembe

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