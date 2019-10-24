‘Miras’a Gebzeli seyircilerden tam not

– Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Miras” adlı oyun, izleyicilerden tam not aldı.
Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında Tiyatro Roza, “Miras” adlı tiyatro gösterisiyle tiyatro severleri GKM’de bir araya getirdi. Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisinde başarılı bir performans sergileyen oyuncular, oyunun sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
Öte yandan kültürsanat etkinlikleri kapsamında 27 Ekim Pazar günü Dursun Ali Erzincanlı, “Şiir ve Naat Dinletisi” programıyla Gebzelilerle buluşacak. Saat 19.00’da GKM’de başlayacak olan programa tüm Gebzeliler davet edildi.
KOCAELİ
24 Ekim 2019 Perşembe
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