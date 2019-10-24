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Darıca'da milli mücadele ve Cumhuriyet söyleşisi

İHA

– Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan "Milli Mücadele ve Cumhuriyet" isimli söyleşide Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil Darıcalılara Milli Mücadele yıllarını ve Cumhuriyet'in kuruluş aşamalarını anlatacak.

– Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Milli Mücadele ve Cumhuriyet” isimli söyleşide Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil Darıcalılara Milli Mücadele yıllarını ve Cumhuriyet’in kuruluş aşamalarını anlatacak.
Darıca Belediyesi kültür sanat etkinliklerine bir yenisini ekliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde düzenlenecek olan söyleşide Osmanlı Tarihi Profesörü ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, milli mücadele yıllarında Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu koşulları ve Cumhuriyet’in kuruluş aşamalarını anlatacak 25 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşiye tüm Darıcalılar’ın davetli olduğu bildirildi.

KOCAELİ

24 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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