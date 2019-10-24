Bilgi Evlerinde 3 bin 500 öğrenci ter döktü

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Çayırova Belediyesi’nin 7 farklı merkezde hizmet verdiği Bilgi Evleri’nde yeni öğretim döneminin ilk deneme sınavında 3 bin 500 öğrenci ter döktü.

Fiziki donanımı ve tecrübeli eğitimcileri ile eğitim hizmetleri veren Çayırova Bilgi Evlerinde okuyan öğrenciler, hafta sonu Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden deneme sınavına girdiler. Kazanımlarını ölçmek ve bilgileri pekiştirerek tatlı bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla yıl içerisinde belirli aralıklarla düzenlenecek olan deneme sınavlarına katılan öğrenciler, eğitim hayatları boyunca karşılaşacakları sınav heyecanlarını yenme fırsatı bulacaklar. 2. sınıflardan başlayarak 8. sınıf öğrencilerinin dahil edildiği deneme sınavları sonuçlarına göre öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda özel ders programları belirlenecek.

KOCAELİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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