Şef Rüzgar Sünbül, Cemil Meriç öğrencileriyle yemek yaptı

– Gastronomi Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Rüzgar Sünbül, Cemil Meriç’in özel öğrencileri ile bir araya geldi.
Çeşitli televizyon programlarına aşçı olarak katılan ve aynı zamanda Gastronomi Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Rüzgar Sünbül, Cemil Meriç’in özel öğrencileri ile bir araya geldi. Rüzgar Şef, özel öğrencilere yemeğin inceliklerini ve sanatını gösterdi. Şef Sünbül, Cemil Meriç’in özel öğrencileri ile birlikte köri soslu tavuk ve bulgur pilavı hazırladı.
KOCAELİ
24 Ekim 2019 Perşembe
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