Gönül Buluşmaları’nın ikincisi Emek Mahallesi’nde

– Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Emek Mahallesi’nde düzenlenecek Gönül Buluşmalarının ikincisinde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Daha önce Sırasöğütler Mahallesi’nde gerçekleşen Gönül Buluşmaları programı ile mahalle sakinleriyle birebir temas kuran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Emek Mahallesi’nde de vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştirecek. Emek Mahallesi Botanik Park’ta 25 Ekim Cuma günü saat 17.00’de başlayacak olan Gönül Buluşması programına Başkan Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.

Emek Mahallesi sakinlerini Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Cuma günü Emek Mahallesi’nde ikincisini gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum” dedi.

KOCAELİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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