İzmit’te Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri şehrin dört bir yanında devam ediyor.

İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Arı, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Taş Bina’da “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu bir konferans gerçekleştirdi. Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Nicomedia Lions Kulübü paydaşlarının katkılarıyla gerçekleşen konferansta Prof. Dr. Arı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurma aşamasında yaşadıklarını dinleyicilere anlattı. Konferansın ardından İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Dilek Alp, Prof. Dr. Arı’ya teşekkür plaketi sunarken programın sonunda Arı dinleyicilerin kitaplarını imzaladı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Kemal Arı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsetmek bizi her zaman heyecanlandırıyor. Çünkü Atatürk’ün Cumhuriyeti kurması Cumhuriyeti kurarken yaşadıkları, düşünceleri bizler için çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet benim en kıymetli mirasımdır demiştir. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete bakarsak bir milletin nasıl bağımsızlığa ulaştığını anlarız” dedi.

Prof. Dr. Arı konuşmalarının devamında Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurarken yaşadıklarına değindi.

KOCAELİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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