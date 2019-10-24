Kağıtsporlu geleneksel okçulardan 9 madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular, ilk kez düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Açık Hava Şampiyonasından 9 madalya ile döndü.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından ilk defa düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Açık Hava Şampiyonası’nda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular 9 madalya kazandı. Kağıtsporlu sporcular turnuvayı 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada mavi beyazlı kulübün alt yapısından yetişen İclal Uzun, Yıldız Bayanlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olurken Nurdan Hümeyra Fidan ise bronz madalya kazandı. Bireysel puta atışlarında mücadele eden Kağıtsporlu Hamza Yolcu Minik erkek kategorisinde Türkiye 2.’si, Bengisu Kaytaz minik kız kategorisinde Türkiye 3.’sü, Ahmet Haliloğlu minik erkek kategorisinde Türkiye 2.’si, Sude Kılıç Genç Kız kategorisinde Türkiye 3.’sü oldular.

Takım puta yarışlarında mücadele eden Kağıtsporlu geleneksel okçulardan Hamza Yolcu, Kağan Yağcı, Tunahan Yıldız ise minik erkek kategorisinde Türkiye 2.’si, Mustafa Arslan, Bilal Konyalı ve Ömer Akçan genç erkekler takım kategorisinde Türkiye 2.’si, Sude Kılıç, Berra Selvi ve Yüsra Gökdemir genç kız takım kategorisinde Türkiye 2.’si olmayı başardı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından ilk defa düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Açık Hava Şampiyonası’ndan önemli başarılar elde ettiklerini belirten Kağıtspor Geleneksel Okçuluk antrenörü Ertan Silan, “Üç yıldır Kağıtspor’da Geleneksel Okçuluk branşında Kocaeli’nin gençlerini eğitiyoruz. Federasyonumuz tarafından ilk defa düzenlen bu şampiyonada, elde ettiğimiz bu başarılar bizim için çok önemli, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İnşallah ilerleyen yarışmalarda çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz” dedi.

KOCAELİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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