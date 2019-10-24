Başkan Şayir, "Omuz omuza başaracağız"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, aylık mahalle muhtarları toplantısını önceki gün Tavşancıl sahilindeki restoranda gerçekleştirdi. Toplantıya Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’da katılarak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, “Düzenlediğimiz aylık muhtarlar toplantısının bir yenisini daha gerçekleştiriyoruz. Halkıyla bütünleşmiş, katılımcılığı ve şeffaflığı prensip olarak kabul etmiş belediyecilik anlayışı doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Dilovası’nın geleceği için çalışacağız. Bizim için her bir muhtarımız, mahallelerimizdeki gören gözümüz, işiten kulağımızdır. Biz yaptığımız toplantılarla çalışmalarımızı sizlerle paylaşarak hizmetlerimizi muhtarlarla birlikte yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir, muhtarların talep ve sorunlarını tek tek dinleyerek çözüm için çalışmaların yapılacağını belirttiler.

KOCAELİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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