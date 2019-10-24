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Yolcuyu almayan dolmuş şoförüne tepki gösteren belediye başkanı konuştu Başkan Çiftçi, "Bu sorunu ...

İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde makam aracıyla seyir halindeyken, duraktaki yolcuyu almaya özel halk otobüsünü durdurup sürücüye cezai işlem uygulanmasını sağlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, benzer şikayetleri vatandaşlardan sürekli duyduğunu ifade etti.

Yolcuyu almayan dolmuş şoförüne tepki gösteren belediye başkanı konuştu Başkan Çiftçi, "Bu sorunu vatandaşlar bize defalarca kez iletmişti"

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde makam aracıyla seyir halindeyken, duraktaki yolcuyu almaya özel halk otobüsünü durdurup sürücüye cezai işlem uygulanmasını sağlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, benzer şikayetleri vatandaşlardan sürekli duyduğunu ifade etti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi'nde makam aracıyla seyir halindeyken bir dolmuşun durakta bekleyen yolcuyu almadığını fark eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dolmuşu bir süre takip ettikten sonra durdurup sürücüyle konuşmuştu. Dolmuş şoförüne yolcuyu almaması nedeniyle tepki gösteren Çiftçi, cezai işlem uygulanması konusunda talimat verdi. Olayın ardından açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Biz halkımızla istişare ederek ilçemizi yönetiyoruz. Bu anlamda Halk Danışma Meclisleri yapıyoruz. Bu sorun vatandaşlarımız tarafından bizlere defalarca kez iletildi. Bu anlamda vatandaşımızın durakta bekleyen bir hanımefendiyi işaret etmesine rağmen halk otobüsünün durmadığını gördük. Halk otobüs şoförünü uyarmak amacıyla bir sonraki durakta otobüsü durdurarak kendisiyle bu konuyu konuştuk" dedi.

KOCAELİ

24 Ekim 2019 Perşembe

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