Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla buluştu

– Gebzeli muhtarlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, “Bugün bizler değil siz muhtarlarımızı tüm kadromuzla dinlemeye geldik” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ile birlikte katıldığı muhtarlar toplantısında konuşan Başkan Büyükakın, “Siz kıymetli muhtarlarımızın önerilerini ve taleplerini öğrenerek bir yol haritası belirleyeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımıza her türlü destek ve çok önem verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Mahallelerimizdeki her sorunu, her eksikliği beraber gidereceğiz. Bizler halkımızın mutluluğu için varız. Bu konuda muhtarlarımızla birlikte tüm gayretimizle çalışacağız. Bugün burada ifade ettiğiniz tüm öneri ve talepleri dikkatlice not alıp üzerinde çalışacağız. Öncelik sırasına göre yapmamız gerekenleri icra ederken, farklı kurumları ilgilendiren konular üzerinde de gerekli girişimleri yapacağız” dedi.

Eskihisar’daki buluşmada Gebzeli muhtarları tek tek dinleyen ve aynı zamanda yakından tanıyan Başkan Büyükakın, muhtarlardan gelen sorulara da cevap verdi. Yakın çalışma arkadaşları olarak gördükleri muhtarların yapılması gerekenlerin önceliklerinin belirlenmesindeki katkılarına da teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Hep birlikte çok çalışacağız. Gebze’deki metro çalışması aksamadan devam ediyor. Süreci yakından takip ediyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza devrettiğimiz bu projeyle de Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını çok daha başka projelerde değerlendirmiş olacağız” diye konuştu.



KOCAELİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.