Cip şarampole yuvarlandı, kaza anını kaydettiler

KOCAELİ´nin Derince ilçesinde off-road yapmak için yola çıkan 5 gencin bulunduğu cip şarampole yuvarlandı. Kaza anı, araç içerisinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza önceki gün Derince Çınarlıdere´de meydana geldi. Akşam saatlerinde off-road yapmak için yola çıkan isimleri öğrenilemeyen 5 gencin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak yaklaşık 20 metre yuvarlanan araç güçlükle durabildi. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise araç içerisinde bulunan bir kişinin olay anında açık olan cep telefonu kamerasına kaydedildi.



KOCAELİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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