Gaziler ve öğrenciler birlikte resim çizdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziler ve öğrenciler birlikte resim çizdi

DHA

KOCAELİ Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, başlatmış oldukları 'Dünden bugüne Türkiye' projesi kapsamında gaziler ile bir araya gelerek resimler çizdi. 

KOCAELİ Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, başlatmış oldukları 'Dünden bugüne Türkiye' projesi kapsamında gaziler ile bir araya gelerek resimler çizdi. 
Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 10 öğrenci, 'Dünden bugüne Türkiye' projesi kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi'nde, gaziler ile bir araya gelerek Atatürk, Mehmetçik, bayrak ve vatan sevgisini anlatan resimler çizdi. Gazilerin ve öğrencilerin yaptığı resimler önümüzdeki günlerde sergilenecek. Yaklaşık 10 gündür devam eden projede gazilerden dünün, öğrencilerden ise bugünün tarihinin yansıtılmasını hedeflediklerini söyleyen resim öğretmeni Beyhan Satır, bu projeyi başlattıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi. 
Gaziler ile bir araya geldiklerinde duygu dolu anların yaşandığını söyleyen Behyan Satır, "Kocaeli Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu olarak vatanımızla, ecdadımızla, bayrağımızla, gazilerimizle, şehitlerimizle, milli ve manevi duyguları her zaman önemseyen ve koruyan bir kurum olduk. `Dünden bugüne Türkiye´ projesi kapsamında gazilerimizle belirli günlerde buluşarak birlikte tarihimizi tanımaya çalıştık. Gazilerimiz dünü, çocuklarımız bugünü anlattı. Gazilerimiz bizzat savaşa katıldıkları için tarihi canlı canlı anlattılar. Öğrencilerimiz de büyük bir merakla dinleyip bunu resme aktardılar. Zaman zaman eğlendik, zaman zaman ağladık. Yeri geldi birlikte marşlar söyledik, yeri geldi hep birlikte anılarımızı anlattık ama en önemlisi gazilerimizin bize vatan sevgisi, bayrağı, toprağı sevmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize hatırlattılar." dedi.
"BÜTÜN ÖĞRENCİLERİ DERİNDEN ETKİLEDİ"
Vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerle bir araya gelmenin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyen 8´inci sınıf öğrencisi Şevval Han, "Vatan uğruna ölümü göze alan gazilerimizle birlikte böylesine güzel bir proje sayesinde onlarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Ülkemiz, vatanımız ve biz çocuklar için kimisi kolunu, kimisi bacağını kaybetmiş. Bu durum yalnızca beni değil, okulumuzdaki bütün öğrencileri derinden etkiledi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili resimler çizdik, afişler hazırladık. En önemlisi de gazilerimizle birlikte bu projeyi gerçekleştirmekti. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.
'ÇOK DUYGULANDIK'
Geleceğin teminatı olan çocuklarla bir araya gelmenin ve resim çizmenin kendilerini çok duygulandırdığını söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Nurettin Recep Sağlık, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimizle beraber Barış Pınarı Harekatı´na destek olmak amacıyla, askerlerimize moral vermek ve birlik beraberliğimizi sağladığımızı ispatlamak için öğrencilerimizle beraber bir çalışma düzenledik. Resimlerimizde Atatürk, askerlerimiz ve vatanımızı konu aldık. Öğrencilerle birlikte bu çalışmaları yaparken çok duygulandım. Yaklaşık 45 sene önce gazi oldum. Resim yaparken de askerlerimizi görüyoruz, paraşütlerimizi görüyoruz. Bizler komando olarak askerliğimizi yaptık, tankları görünce Kıbrıs Barış Harekatı´nda şehit olan arkadaşlarımız gözümüzün önüne geldi. Çok duygulandık. Allah bir daha kötü günler yaşatmasın. Halkımız, vatanımız ve milletimizle beraber birlik halinde huzur içinde yaşamayı nasip etsin."

KOCAELİ

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktü Mahalleyi saran koku ve gaz sesi AFAD ekiplerini alarma geçirdi Gaz kokusu ve sesi artınca, 10 daire tahliye edildi
YEREL HABERLER Sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi ...
Bıyık: “Darıca’ya katkı sunacak projeleri destekleyeceğiz”
YEREL HABERLER Bıyık: “Darıca’ya katkı sunacak projeleri ...
Jandarmanın ‘Hızır' ve 'Huzur' timlerinden olaylara anında müdahale
YEREL HABERLER Jandarmanın ‘Hızır' ve 'Huzur' timlerinden olaylara ...
Kocası evi yakmıştı, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kocası evi yakmıştı, 9 günlük yaşam mücadelesini ...
Cip şarampole yuvarlandı, kaza anını kaydettiler
YEREL HABERLER Cip şarampole yuvarlandı, kaza anını kaydettiler
“Emperyalizm ve Teröre karşı Türkiye” Kocaeli’de konuşuldu
YEREL HABERLER “Emperyalizm ve Teröre karşı Türkiye” Kocaeli’de ...
Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla buluştu
Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla buluştu
Yolcuyu almayan dolmuş şoförüne tepki gösteren belediye başkanı konuştu Başkan Çiftçi, "Bu sorunu vatandaşlar bize defalarca kez iletmişti"
YEREL HABERLER Yolcuyu almayan dolmuş şoförüne tepki gösteren ...
Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi ...
Başkan Şayir, "Omuz omuza başaracağız"
YEREL HABERLER Başkan Şayir, "Omuz omuza başaracağız"
Kağıtsporlu geleneksel okçulardan 9 madalya
YEREL HABERLER Kağıtsporlu geleneksel okçulardan 9 madalya
İzmit’te Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri devam ediyor.
YEREL HABERLER İzmit’te Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri devam ediyor. ...
Gönül Buluşmaları’nın ikincisi Emek Mahallesi’nde
YEREL HABERLER Gönül Buluşmaları’nın ikincisi Emek Mahallesi’nde
Başkan Söğüt, “Yeni projeler için kolları sıvadık”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Yeni projeler için kolları sıvadık”
Şef Rüzgar Sünbül, Cemil Meriç öğrencileriyle yemek yaptı
YEREL HABERLER Şef Rüzgar Sünbül, Cemil Meriç öğrencileriyle yemek ...
Bilgi Evlerinde 3 bin 500 öğrenci ter döktü
YEREL HABERLER Bilgi Evlerinde 3 bin 500 öğrenci ter döktü
4 aydır aranan suçlu, polisin şüphelenmesi sonucu yakalandı
YEREL HABERLER 4 aydır aranan suçlu, polisin şüphelenmesi sonucu ...
İzmit’te çöp konteyneri ihalesinde 400 bin TL tasarruf
YEREL HABERLER İzmit’te çöp konteyneri ihalesinde 400 bin TL ...
Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 3 kişi ...
Cezaevi firarisi kayın validesinin evinde saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi kayın validesinin evinde saklanırken ...
Darıca'da milli mücadele ve Cumhuriyet söyleşisi
YEREL HABERLER Darıca'da milli mücadele ve Cumhuriyet söyleşisi
Başiskele battı çıktıya aydınlatma bakımı
YEREL HABERLER Başiskele battı çıktıya aydınlatma bakımı
‘Miras’a Gebzeli seyircilerden tam not
YEREL HABERLER ‘Miras’a Gebzeli seyircilerden tam not

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X