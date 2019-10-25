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Sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktü Mahalleyi saran koku ve gaz sesi AFAD ...

İHA

– Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü çalışmasında yapılan sondaj sonrasında dün gece saatlerinden itibaren açığa çıkan gazın çevreye yaydığı koku ve ses nedeniyle bölgede halk tedirgin oldu. AFAD ekipleri inceleme yaptığı bölgede bazı evler ise boşaltıldı.

Sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktü Mahalleyi saran koku ve gaz sesi AFAD ekiplerini alarma geçirdi Gaz kokusu ve sesi artınca, 10 daire tahliye edildi

– Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü çalışmasında yapılan sondaj sonrasında dün gece saatlerinden itibaren açığa çıkan gazın çevreye yaydığı koku ve ses nedeniyle bölgede halk tedirgin oldu. AFAD ekipleri inceleme yaptığı bölgede bazı evler ise boşaltıldı.

Olay gece saat 01.30 sıralarında Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahalle içerisinde dün yapılan zemin etüdü çalışmalarında sondaj işlemleri sonrası zeminden gaz çıkmaya başladı. Etüd çalışmalarının tamamlanması sonrasında ekipler olay yerinden ayrılırken gece ilerleyen saatlerde gazın çıktığı alandan koku ve sesler yükselmeye başladı. Yoğun koku ve sesten korkan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD olay yerinde inceleme yaptı
Gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 8 saat süren inceleme çalışmaların sonrasında ilk belirlemelere göre açığa çıkan gazın metan gazı olduğu belirlendi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında bölge güvenlik şeridine alınarak gazın çıktığı alana vatandaşların yaklaşması engellendi. İncelemelerin sürdüğü sırada olay yerine Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Gazın çıktığı alanda 10 daire tahliye edildi
İncelemeler sonrasında çevredeki iki binada bulunan 10 daire güvenlik amacıyla vatandaşların kendi istekleri doğrultusunda tahliye edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, vatandaşları gazın olduğu alana ateşle yaklaşmamaları konusunda uyardılar.

KOCAELİ

25 Ekim 2019 Cuma

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