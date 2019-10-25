Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sanayi atıklarının karıştığı iddia edilen su kanalından geçen koyu renkli suya giren 6 büyükbaş hayvanın daha önce telef olduğunu iddia eden mahalle sakinleri yetkililerden bölgede inceleme yapmasını istedi.



Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan bir koyu renkli akan su kanalından gelen koku mahalle halkının tepki göstermesine neden oldu. Su kanalına sanayi kuruluşlarından gelen atıkların döküldüğünü iddia eden mahalle sakinleri, kanalda bulunan suya zehirli maddelerin karıştığını ve bu kanaldan su içen 6 hayvanın daha önce telef olduğunu söyledi. 35 yıldır mahallede yaşadığını söyleyen 70 yaşındaki Hüseyin Karakaş, “Bizim 6 tane hayvanımız zehirlendi. Elimde numunesi var. Fabrika yine aynı zehri dökmeye devam ediyor. Maalesef konuşmalarımız hep boşa çıkıyor. Bu temiz bir suydu. Bildiğimiz bir su. Kuşlar buradan su içiyor. Bu fabrikaların suya döktüğü atık maddelerden dolayı kokudan duramıyoruz. Sağlığımız bozuldu” dedi.



“Hayvanlar telef oluyor”

Kanaldan akan suya ne karıştığını anlamadıklarını belirten Mehmet Sancak ise, “Buradan ne aktığı belli değil ki. Ne kimyasal olduğu da bilmiyoruz. Burayı gelip incelemeleri lazım. Ben kendi gözümle şahit oldum. Burada benim komşularım 56 tane hayvanı telef oldu. Buradan kuşlar su içiyor ölüyor. Tabi ki yazık, günah. Biz canlıları yaşatmak için mücadele ediyoruz. Buranın emniyetini almaları gerekiyor. Bu derenin suyu sanayiden geliyor. Bizim evimiz bu dereye 200 metre mesafe de. Bu bizi de etkiliyor. Pis koku geliyor. İlk önce emniyet. Her gün hastalıklarla karşılaşıyoruz. Hastalanırız tabi ki” şeklinde konuştu.

KOCAELİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:14

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.