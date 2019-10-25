Kartepe’de meme kanseri anlatıldı

– Bilgievleri öğrencileri Büyükşehir Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi’ndeki etkinliklerde yeni bilgiler ediniyor.

SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi, eğitim dönemindeki faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bilgievleri öğrencileri, Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezini ziyaret ederek atölye etkinliklerine katılım sağlıyor. Gerçekleştirilen program kapsamında 16 Bilgievi’nden toplam 252 öğrenci, verilen eğitim atölyelerden yararlanıyor. İlk olarak SEKA Kâğıt Müzesi sergi alanları ve salonlarını gezen öğrenciler, kâğıt yapım süreçleri hakkında bilgilendiriliyor. Öğrenciler origami atölyesinde kâğıt katlama sanatlarının inceliklerini öğrenerek motor becerilerini geliştiriyor.

Öğrenciler, Bilim Merkezi kimya atölyelerinde ise sağlıklı yaşam ile ilgili bilgilendirildikten sonra, doğal ürünleri kullanarak kendi diş macunlarını üretiyor. Öğrenciler ilk defa öğrendikleri bilgilerle hem günlük hayatta hem de okul hayatında deneyim kazanıyor.



KOCAELİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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