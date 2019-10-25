Araç alımı konusunda Başkan Hürriyet’e sunum yapıldı

– Hizmet araçlarının alımı için kredi ve finansal kiralama konuları hakkında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ilgili firma yetkilileri tarafından sunum yapıldı.

İzmit Belediyesi’nin hizmetlerinde kullanılacak olan iş makinalarının satın alınması konusunda kararlılığını sürdüren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, süreçle ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Kredi ve finansal kiralama konularında ilgili bir firmanın yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Hürriyet, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı. Alım işlemleriyle ilgili araştırmaların devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.



KOCAELİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:14

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.