Körfez’de çocuklara özel gösteri

– Körfez Belediyesi, ilçede eğitim gören ilkokul öğrencilerine ‘Hasrettin Hoca Korsanlara Karşı’ adlı tiyatro gösterisi düzenledi.

Körfez Belediyesi ilçede yaşayan çocukları birbirinden güzel film ve tiyatrolarla buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nce Tütünçiftlik Kültür Merkezi kongre salonunda gerçekleştirilen ‘Hasrettin Hoca Korsanlara Karşı’ iki seanstan oluşan tiyatro gösterisine 600 öğrenci ve öğretmenleri katılım sağladı. Birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapan gösteride, çocuklar doyasıya eğlendi.

Nasrettin Hoca ve Kaptan Melo karakterlerinin yer aldığı tiyatro gösterisi öğrencilerden tam not alırken, içerisinde barındırdığı kesitlerle çocukları hem düşündürdü, hem de güldürdü. Gösterinin bitmesiyle yüzlerde tebessüm oluşurken, okul öğretmenleri, etkinlik için Körfez Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.



KOCAELİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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