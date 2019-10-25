Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, önümüzdeki 10 yılda küresel ekonomiye 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak” “Şehircilik alanında çok önemli mesafeler kat ettik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, önümüzdeki 10 yılda ...

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yapılan son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Bakınız 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, önümüzdeki 10 yılda küresel ekonomiye 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak” “Şehircilik alanında çok önemli mesafeler kat ettik”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yapılan son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Bakınız 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık” dedi.

Kocaeli'de düzenlenen Kartepe Zirvesine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehirlerin tıpkı insanlar gibi karmaşık ve sofistike yapılar olduğunu belirterek, ''Bir toplumun; sosyal, kültürel, siyasi, tarihi ve dini tüm özelliklerini birebir şehirlerinden hissedebilirsiniz. Yani her şehir, ev sahipliği yaptığı toplumun ruhunun bir yansımasıdır. Kentler aynı zamanda dinamik yapılarıyla; üretimin, büyümenin, yeniliğin, aklın ve bilginin de merkezidirler. Bugün dünya nüfusunun yüzde 55’i şehirlerde yaşarken, küresel gelirin yüzde 80’i kentlerde üretiliyor. Bu oran ülkemizde yüzde 90’lar seviyesinde. Dolayısıyla şehirleşme ve ekonomik kalkınma, birbirini tamamlayan, doğrudan etkileşimli süreçler” diye konuştu.

Akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, önümüzdeki 10 yılda küresel ekonomiye 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak
Bakan Varank, “Biliyorsunuz çok hızlı bir teknolojik değişim ve dönüşüm çağından geçiyoruz. Üretimin ve tüketimin tüm kodlarını değiştirmeye başlayan teknolojik gelişmeler, şehirlerimizi de doğrudan etkiliyor. Biz Hükümet olarak her zaman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmenin, refahlarını daha da yükseltmenin gayretinde olduk. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten adalete varıncaya dek uyguladığımız tüm politikalar bu amaca odaklandı. Tabi şehirleşme de her zaman öncelikli alanlarımızdan bir tanesi oldu. İnsanı merkeze alarak; doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler oluşturmak önceliğimiz. Bu noktada biz Bakanlık olarak teknolojik imkanların en iyi şekilde kullanılmasını teşvik ediyoruz. İşte akıllı şehirlere de bu yüzden özel önem veriyoruz. Akıllı şehircilik; sürdürülebilir enerji çözümleri, sıfır atık, yüksek hava kalitesi, hızlı ulaşım ve bunlar sayesinde daha mutlu toplumlara giden bir süreci ifade ediyor. Şehirlerimizin daha akıllı bir geleceğe sahip olması için; ArGe ve yenilik çözümleriyle buluşması stratejik önem taşıyor. Sizlerle çok çarpıcı bir istatistiği paylaşmak istiyorum: Yapılan son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Bakınız 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık” dedi.

Ülkemizin ilk Akıllı Şehir ve Mobilite Uygulama Test Merkezi’ne de burası ev sahipliği yapacak
Varank, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz; ülkemizdeki akıllı şehir ekosisteminin sağlıklı, kapsamlı ve sürdürülebilir biçimde oluşturulmasını hedefliyor.
Bu hedefe giden yolda Milli Teknoloji Hamlesi bize yol gösterecek. Yani; tüm süreç boyunca milli teknolojileri ve milli çözümleri teşvik edecek, vatandaşımızın emrine sunacağız.
Fikirden ürüne varıncaya dek her aşamada girişimcilerimizin yanında olacağız. Elbette başarıya giden yolda, toplumsal kabul ve toplumun değişikliklere hazır olması da oldukça önemli bir unsur. Bu nedenle, akıllı şehir çözümlerinin; vatandaşlarımızın katılımıyla, merkezi ve yerel kurumlarımızın işbirliğinde, topyekun bir gayretle yapılmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda oldukça somut bir projemiz de var. Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi bir işbirliği protokolü imzaladı. Esenlerde 8 milyon metrekarelik bir alanda; akıllı şehir uygulamalarının hem yaşandığı hem de kent sakinleriyle birlikte geliştirildiği bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Projemizde her şeyden önce doğayı yormayan, çevreci bir yaşam hakim olacak. Kavşaklar, aydınlatmalar, sulama sistemleri ve atık yönetimi gibi uygulamalar akıllı sistemler üzerinden çalışacak; böylece kaynaklar daha verimli kullanılacak. Otonom araçlar ve akıllı mobiliteyle etkin bir ulaşım mümkün hale gelecek. Altyapı ve üst yapı sistemlerini sensörlerle donatacağız. Bu sayede arıza ve aksaklıklar anlık olarak bildirilecek, hizmetler kesintisiz sürecek. Nesnelerin internetiyle, şehirlerimiz yönünü bulacak. Ülkemizin ilk Akıllı Şehir ve Mobilite Uygulama Test Merkezi’ne de burası ev sahipliği yapacak. Dünyadaki elektrikli ve otonom araçların en son uygulamaları bu merkezde gerçek bir şehir ortamında denenebilecek. Ayrıca Esenler; bilişim, yazılım ve akıllı şehircilik teknolojilerinin geliştirilip, üretildiği bir TeknoŞehre de ev sahipliği yapacak. Burada üretilen yerli ve milli ürünlerin, dünyaya ihracı için firmalarımıza destek olacağız. Akıllı mobilite uygulamalarında yeni girişimcilerin çıkmasını istiyoruz. Ancak bu sayede, az önce bahsettiğim 20 trilyon dolar’lık pazarda kritik oyunculardan birisi olabiliriz. Ben şuna inanıyorum. Esenler Türkiye genelinde bir rol model olarak takip edilecek, hatta sınırlarımızı da aşacak. Tabi bu projenin hayata geçmesinde büyük emek sahibi olan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Şehircilik alanında çok önemli mesafeler kat ettik
Şehircilik alanında önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Bakan Varank, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehircilik alanında çok önemli mesafeler kat ettik. Çöp dağlarından, çukurdan, çamurdan, susuzluktan ve hava kirliğinden mustarip pek çok kentimiz refaha kavuştu. Yine şehirlerimizde sosyal imkanları geliştirdik, spordan sanata, sağlıktan kültüre her alanda güçlü adımlar attık. Kadınlar için, çocuklar için örnek projeleri hayata geçirdik. Bakın bugün artık akıllı şehirleri, geleceğin örnek şehirlerini konuşuyoruz. Yine Saygıdeğer Hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi de ülkemizin hem bugünü hem de geleceği adına atılmış çok önemli adım. Atık kontrolü ve geri dönüşüm, sürdürülebilir kalkınmanın en temel bileşenlerinden. Biz de Bakanlık olarak bu alandaki farkındalığı artırıp, toplumsal bilinci en üst seviyelere çıkarmak, Özellikle geri dönüşümü daha katma değerli hale getirecek sanayiyi geliştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya'nın en büyük Atatürk sergisi İzmit'te
YEREL HABERLER Dünya'nın en büyük Atatürk sergisi İzmit'te
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Şehirlerimizin geleceğini, insanımızın mutluluğunu konuşmak için bir aradayız” “18 yılda şehircilik alanında tarihi adımlar attık"
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat ...
Körfez’de çocuklara özel gösteri
YEREL HABERLER Körfez’de çocuklara özel gösteri
Kocaeli'de Kartepe Zirvesi
YEREL HABERLER Kocaeli'de Kartepe Zirvesi
Kartepe’de sokak hayvanları yemlenerek aşılandı
YEREL HABERLER Kartepe’de sokak hayvanları yemlenerek aşılandı
Araç alımı konusunda Başkan Hürriyet’e sunum yapıldı
YEREL HABERLER Araç alımı konusunda Başkan Hürriyet’e sunum yapıldı
Kartepe’de meme kanseri anlatıldı
YEREL HABERLER Kartepe’de meme kanseri anlatıldı
Yuvacık Barajı'nda 76 günlük su kaldı
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı'nda 76 günlük su kaldı
18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli’de yakalandı 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 18 suçtan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs ...
Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı İlin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajında seviye yüzde 29'a düştü
YEREL HABERLER Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı İlin su ihtiyacını ...
Kocaeli'de simsiyah su akan kanal vatandaşları korkutuyor Sudan 6 hayvanın telef olduğunu iddia eden mahalleli inceleme talep etti
YEREL HABERLER Kocaeli'de simsiyah su akan kanal vatandaşları ...
Sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktü Mahalleyi saran koku ve gaz sesi AFAD ekiplerini alarma geçirdi Gaz kokusu ve sesi artınca, 10 daire tahliye edildi
YEREL HABERLER Sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi ...
Gaziler ve öğrenciler birlikte resim çizdi
YEREL HABERLER Gaziler ve öğrenciler birlikte resim çizdi
Bıyık: “Darıca’ya katkı sunacak projeleri destekleyeceğiz”
YEREL HABERLER Bıyık: “Darıca’ya katkı sunacak projeleri ...
Jandarmanın ‘Hızır' ve 'Huzur' timlerinden olaylara anında müdahale
YEREL HABERLER Jandarmanın ‘Hızır' ve 'Huzur' timlerinden olaylara ...
Kocası evi yakmıştı, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kocası evi yakmıştı, 9 günlük yaşam mücadelesini ...
Cip şarampole yuvarlandı, kaza anını kaydettiler
YEREL HABERLER Cip şarampole yuvarlandı, kaza anını kaydettiler
“Emperyalizm ve Teröre karşı Türkiye” Kocaeli’de konuşuldu
YEREL HABERLER “Emperyalizm ve Teröre karşı Türkiye” Kocaeli’de ...
Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla buluştu
Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla buluştu
Yolcuyu almayan dolmuş şoförüne tepki gösteren belediye başkanı konuştu Başkan Çiftçi, "Bu sorunu vatandaşlar bize defalarca kez iletmişti"
YEREL HABERLER Yolcuyu almayan dolmuş şoförüne tepki gösteren ...
Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Barış Pınarı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi ...
Başkan Şayir, "Omuz omuza başaracağız"
YEREL HABERLER Başkan Şayir, "Omuz omuza başaracağız"
Kağıtsporlu geleneksel okçulardan 9 madalya
YEREL HABERLER Kağıtsporlu geleneksel okçulardan 9 madalya

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X