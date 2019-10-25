Üstyapı çalışmaları Büyükgöz’ün takibinde

– Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe genelinde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde denetleyerek bilgiler aldı.

Gebze’de fen işleri ve üst yapı çalışmaları Başkan Büyükgöz’ün takibinde. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız veren fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt işlerini sürdürüyor. Belediyenin asli hizmetleri olan temel belediyecilik işlerinde aksamaların yaşanmadan devam etmesi yönünde talimatlarını ilgili birimlere ileten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapılan çalışmaları da sahada denetliyor.

Fen işleri ekipleri tarafından Küçüksanayi Sitesi’nde geniş çaplı asfaltlama çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e, sanayi esnafı da teşekkür etti. Belediye başkan yardımcısı Yusuf Burkut ve ilgili müdürlerin de eşlik ettiği Başkan Büyükgöz, “Belediyecilik hayatın her aşamasını kapsıyor. Bunların başında da temel belediyecilik hizmetleri geliyor. Esnafımızın bizlerden talepleri vardı. Asfalt çalışması ve zemin ıslahıyla son derece nezih ve temiz bir ortamda çalışma imkanı olacak. Gebze Belediyesi olarak kentimizin her noktasında imkanlar doğrultusunda ve aciliyet önceliğine göre çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Sabah namazını Çoban Mustafa Paşa Camii’nde vatandaşlarla birlikte kılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, camii cemaati ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Başkan Büyükgöz, daha sonra esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.





KOCAELİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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