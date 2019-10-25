Mevlana Köprülü Kavşağı’na trafik düzenlemesi

– TÜPRAŞ Hamsu hattı çalışmaları nedeniyle Mevlana Kavşağı’nda geçici trafik düzenlemesi yapıldı.

TÜPRAŞ Hamsu Hattı çalışmaları nedeniyle Mevlana Kavşağı trafiğe kapatılacak. Çalışmalar kapsamında vatandaşların sorun yaşamamaları için özel ve toplu taşıma araçları için geçici güzergah belirlendi. 4 gün sürecek çalışma nedeniyle 26 Ekim tarihinden itibaren Plajyolu Mevlana Köprülü Kavşağı trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda D100 Derince istikametinden gelip Plajyolu, SGK, Sekapark ve Kuruçeşme bölgesine gidecek araçlar Seka Devlet Hastanesi bölgesindeki alternatif güzergahları veya öncesinde D100 Şirintepe Üst geçidinden Cumhuriyet Mahallesi güzergahını kullanacak.

D100 İzmit istikametinden gelip Plajyolu, SGK bölgesine gidecek özel ve toplu taşıma araçları Mevlana Köprülü Kavşağı, Sekapark geçişinden Plajyolu sahil yolunu veya öncesinde Seka Devlet Hastanesi köprülü kavşağından Sekapark, Plajyolu sahil yolunu kullanacak. Plajyolu, SGK bölgesinden şehir merkezine veya Sekapark’a gidecek özel ve toplu taşıma araçları Mevlana Köprülü Kavşağı’ndaki yeni yapılan Plajyolu gidiş yolunu kullanacak. Kuruçeşme’den şehir merkezine gidecek özel ve toplu taşıma araçları Mevlana Köprülü Kavşağı üstündeki sola dönüş kolunu kullanabilecek. Sekapark sahil yolundan Plajyolu ve SGK bölgesine gidecek araçlar Mevlana Köprüsü’ne dönmeden sahil yolunu kullanacak.



KOCAELİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

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