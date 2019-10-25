İzmit’te 3 boyutlu “güvensiz asansör gerçekleri” deneyimi

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– İzmit Belediyesi, 3 boyutlu gerçekleştirdiği “Güvensiz Asansör Gerçekleri” etkinliği ile Periyodik asansör kullanımım önemine dikkat çekti.

İzmit Belediyesi Periyodik asansör bakımının önemine dikkat çekmek amacıyla Belsa meydanında “Güvensiz Asansör Gerçekleri” etkinliği gerçekleştirdi. 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğü ile gerçekleştirilen simülasyonda vatandaşlar, kırmızı etiketli asansör kullanımında gerçekleşebilecek kötü senaryolarla yüzleşildi. 3 farklı aşamadan oluşan simülayon uygulamasında ilk olarak kırmızı etiketli asansöre binme durumunda yaşanan kaza gösterildi. İkinci aşamada ise kabin gelmeden asansöre binmenin tehlikesine dikkat çekildi. Son aşamada kata gelmeyen ve yarıda kalan asansörden çıkmaya çalışmak durumunda yaşanacak kaza anı gözler önüne serildi.

KOCAELİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:14

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.