İzmit'te Cumhuriyet Koşusu

İZMİT´te düzenlenen 4 kilometrelik `Cumhuriyet Koşusu´na binlerce kişi katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nun 7´ncisi Sekapark´ta düzenlendi. Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride 4 kilometrelik parkurda düzenlenen koşuya binlerce kişi katıldı. Koşuya, Etiyopya, Fas, Kenya, Bulgaristan gibi ülkelerden de sporcular katıldı. 7´den 70´e katılımcının yer aldığı koşu renkli görüntülere sahne oldu. Koşunun sonunda katılan tüm sporculara hatıra madalya verildi.





KOCAELİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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