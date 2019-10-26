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İzmit’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

İHA

İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, İzmit Belediyesi Gençlik Korosu'nun "Cumhuriyet Konseri" ile devam etti.

İzmit’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, İzmit Belediyesi Gençlik Korosu’nun “Cumhuriyet Konseri” ile devam etti.
İzmit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolu dolu devam ederken İzmit Belediyesi Gençlik Korosu’nun gerçekleştirdiği “Cumhuriyet Konseri” sanat severlerden tam not aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri paydaşlarından Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın katkılarıyla oda binasında gerçekleşen konsere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar ve İzmit halkı katıldı. Cumhuriyet Konseri kapsamında 34 sanatçının yer aldığı İzmit Belediyesi Gençlik Korosu toplamda 14 eser sesledi. Ağırlıklı olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirildiği konserde kahramanlık türküleri de seslendirilerek konsere katılan İzmitlilere güzel bir akşam yaşatıldı. Konserin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar, şef Kenan Serhat İnce’ye çiçek ve plaket takdim etti.
Konserde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ne mutlu kentimizin bize kentimizin her köşesinde milli duygularımızı birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Bu bayramda dedik ki kentimizin STK’larıyla, odalarımızla, kıymetli başkan ve yöneticilerimizle hep birlikte planlayım ve birlikte kutlayalım. Çünkü Cumhuriyet birleştiricidir. Cumhuriyet bizi biz yapan, milleti millet yapandır. İstedik ki Cumhuriyet hep yaşasın, Cumhuriyetin değerleri gelecek kuşaklara nesillere aktarılsın. Layıkıyla milli bayramlarımızı kutlayacağız. Bu sene daha başlangıç bundan sonra bütün milli bayramlarımızı millet olarak kutlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun. Daha nice yıllara” dedi.

KOCAELİ

26 Ekim 2019 Cumartesi

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