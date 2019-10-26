Körfez’den Van’a gönül köprüsü

Kocaeli'den Van'a uzanan Lezzet Köprüsü programı kapsamında Van’a giden ve düzenlenen panelde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Lezzet Köprüsü ile gönül köprüleri kuruyoruz” dedi.

Kocaeli'den Van'a uzanan Lezzet Köprüsü programı kapsamında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, belediye meclis üyeleri, Kocaeli Ticaret Odası yetkilileri, kadın girişimciler, Körfez Vanlılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kurulu ve Körfez Van Çaldıran Dernek Başkanı Metin Anik Van’a gitti.

Van’da sıcak bir karşılama sonrasında heyet ilk olarak Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ve Van’daki sanayi ve ticaretin konuşulduğu ziyaret sonrasında ‘Kadın ve Girişimciliği’ konulu panel düzenlendi. Van Ticaret Odası Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş’ın konuşmasının ardından Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın da selamlama konuşması gerçekleştirdi.

"Kadın güçlü olursa; neslimiz güçlü olur, ülkemiz güçlü olur" diyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Van’a ve Vanlıların sıcakkanlılığına teşekkür ederek konuşmasına başladı. Başkan Söğüt, “Sanayinin Başkenti olarak da adlandırılan ve bir çok Vanlı hemşehrimizin yaşadığı Körfez’den ‘Zerafetin Başkenti’ Van’a selamlar getirdik. Öncelikle bunları iletmek istedim” dedi.

Hem Kocaeli hem Van’ın olarak ortak kaderi yaşamış şehirler olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Depremleri yaşadığımız zaman dilimi arasında 10 yıl var. Tabi bizim memleketimizin her köşesi ayrı bir güzelliği var, ayrı bir tarihi zenginliğe sahip. Bunlardan bir tanesi de Van. Belediye olarak da ilk programımızı Van’a yapalım istedik. İlçe olarak düzenlemiş olduğumuz ilk programımız da burası olduk. Lezzet Köprüsünü, dostluk Köprüsü’ne dönüştürüyoruz. Sizleri de Körfez’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarım. Bunlar özellikle kentler arasındaki birlik ve beraberliği sağlamlaştıracak, dostluk köprüleri kuracak önemsediğimiz kültürel programlar. Bunları devam ettireceğiz. Vanlı kardeşlerimizin ne kadar misafirperver olduklarını ancak buraya gelerek görebilirdik. Geldiğimiz dakikadan buraya kadar, çok güzel bir şekilde ağırlandık” diye konuştu.

Panel sonrasında bir de sergi açılışı gerçekleştirildi. Başkan Şener Söğüt sergi sonrasında Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Beleidye Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin ile birlikte Van Valisi aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.

KOCAELİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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