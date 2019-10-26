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Emre Üçkardeşler, “Şehirler, çocukların isteklerine cevap vermeli”

İHA

Kartepe Zirvesi'nde konuşan UNİCEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler; "Gelişen şehirler çocukların isteklerine cevap vermeli" dedi.

Emre Üçkardeşler, “Şehirler, çocukların isteklerine cevap vermeli”

Kartepe Zirvesi’nde konuşan UNİCEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler; “Gelişen şehirler çocukların isteklerine cevap vermeli” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen, yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyenin "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konularını ele aldığı “Kartepe Zirvesi” 2. gününde özel oturumlarıyla devam etti. “BM ve Şehirlerin Geleceği” konulu oturumda konuşan UNİCEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler” Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gelişen şehirler, çocukların isteklerine cevap vermeli. Çocuk dostu kanun ve düzenlemeleri hazırlamalıyız” ifadelerini kullandı.
“BM ve şehirlerin geleceği”
Haluk Dursun Salonu’nda gerçekleştirilen ilk özel oturumda “BM ve Şehirlerin Geleceği” konusu ele alındı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Dilek Demirbaş başkanlığında gerçekleştirilen oturuma UNİCEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler ve UCLG temsilcisi Mehmet Duman konuşmacı olarak katıldı.
“Şehirler çocukların isteklerine cevap vermeli”
UNİCEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler; “UNİCEF 20 yılı aşkın bir süredir ‘çocuk dostu şehirler’ konusunu işliyor. 1996 yılında başlayan bir çalışma, çocuklar hakkında her çalışmayı içerisinde barındırıyor. İçerisinde 9 ana başlık bulunuyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gelişen şehirler, çocukların isteklerine cevap vermeli. Bu doğrultuda geleceğe hazırlanmak için bugünden çalışma yapmalıyız. Çocuk dostu kanun ve düzenlemeleri hazırlamalıyız. Her çocuk grubu dikkate alarak Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz” dedi.
“Şehirler göç almaya devam edecek”
Kırsal alandan insanların şehirlere göç ettiğini belirten İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Dilek Demirbaş ise; “İnsanlar neden şehirlere göç ediyor. Yapılan araştırmalar kırsaldan şehirlere göçün önümüzdeki yıllarda devam edeceğini gösteriyor. 2050 yılında şehirlerin nüfusu 2,5 milyon artacak. İnsanlar mutluluğu şehirlerde arıyor. İnsan sosyal varlıktır. Şehirlere göç edince insan mutlu olmuyor. İnsan yanında sevdikleri olunca mutlu oluyor” dedi.

KOCAELİ

26 Ekim 2019 Cumartesi

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