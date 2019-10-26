Kocaeliler bu festivalde kahveye doydu

Birbirinden lezzetli ve dünyaca ünlü kahve tatlarını Kocaelili vatandaşlar 41 Burda AVM’de düzenlenen ‘Kahve Burda Festivali’nde keşfetti.

Kocaeli ve bölge halkına düzenlediği etkinliklerle özel deneyimler yaşatan 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), vatandaşları dünya kahveleri ile buluşturdu. Bu kapsamda düzenlenen ‘Kahve Burda Fest’, dün başladı. Bu yıl 2. kez düzenlenen ve yarına kadar devam edecek olan festival kapsamında, dünyaca ünlü kahve markaları alış veriş merkezinde stant açtı. Festival kapsamında vatandaşlar çeşitli etkinliklerle duyasıya eğlenme fırsatı buluyor ‘Kahve Burda Festivali’ne bu akşam saat 19.30’da Bülent Ortaçgil, 27 Ekim Pazar günü saat 19.30’da ise Evrencan Gündüz konuk olacak. Bülent Ortaçgil ve Evrencan Gündüz, şarkıları ve sahneleri ile 41 Burda AVM ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Kahve Burda Festivali ile 41 Burda AVM, dünya kahvelerinin lezzetleri, kültürel dans gösterilerini, interaktif ödüllü yarışmaları, çocuk ve yetişkin atölyeleri, tshirt tasarımları, DJ Murat Uyar ile Silent Party, kahvenin hikayesi sinema gösterimi, konserler ve daha pek çok keyifli aktiviteyi yarına kadar Kocaelililerle buluşturacak.

KOCAELİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

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