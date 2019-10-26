Başkan Çiftçi, Şekerpınar’da vatandaşları dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar’da düzenlediği mahalle danışma meclisi toplantısında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde yer alan mahalle danışma meclisi toplantısının 8’incisi Şekerpınar’da gerçekleşti. Muhtarlık hizmet binası önünde düzenlenen programa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 6 ayda yapılan çalışmaları anlattı. Mahalle danışma meclisleri ile Çayırova’lıların hizmetlerde söz sahibi olduğuna dikkat çeken başkan Çiftçi, yapılacak her bir projeyi vatandaşlara danışarak hayata geçireceklerini söyledi.

Konuşmasında yatırımlara da değinen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bugün mahalle danışma meclislerimizin 8.’sini Şekerpınar Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Seçim sürecinde sizlerle yaptığımız görüşmelerde mahallemizle ilgili hizmet noktasında sözler vermiştik. Bu çerçevede Şekerpınar Mahallemizde ilk sözümüzü asfalt çalışmaları ile tuttuk. Bu bölgemizde kangren haline gelmiş olan imar planlaması noktasında uygulamalar tamamlanmış fakat mahkeme tarafından bozulmuş bir süreç yaşıyoruz. Mahkeme kararından hemen sonra hızlı bir şekilde komisyonumuza görev verdik. Bu noktada sizlerin arsa, hisse ve planlama noktasında yaşadığınız sorunları belirttiğiniz dilekçelerinizi değerlendiriyor ve çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

KOCAELİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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